Jhansi News: कचहरी परिसर में आधा घंटा लगा रहा जाम

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लोग लगभग आधा घंटा से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे। कचहरी परिसर के पीछे विकास भवन सहित कई दफ्तर हैं। उनका रास्ता कचहरी परिसर के बीच से होकर जाता है। वाहन ठहराव स्थल न होने से अधिवक्ता और वादकारी अपने दो पहिया वाहन सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। जिला बार एसोसिएशन ने कई बार वाहन ठहराव स्थल की मांग की है। लेकिन आज तक कोई स्थल नहीं बन सका है। राष्ट्रीय लोक अदालत के चलते बड़ी संख्या में पक्षकार कचहरी पहुंचे थे।फोटो संख्या-25,26,27,29जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री लखन यादव ने जिलाधिकारी से वार्ता कर समाधान निकालने की बात कही। उन्होंने वादकारियों को कचहरी के बाहर बनी वाहन ठहराव सुविधा में वाहन रखने का सुझाव दिया। अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह चौहान और शेर सिंह यादव ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। अधिवक्ता महेंद्र जैन ने बताया कि जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं को संयुक्त रूप से समाधान निकालने पर जोर दिया।0 / 25,000