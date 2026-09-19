Jhansi News: बिजली के तारों का मकड़जाल दे रहा हादसों को दावत

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इन उलझे तारों के कारण भरे बाजारों में करंट फैलने से लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली कंपनी के अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तेज हवा चलने पर एक तार के हिलने से भी बड़ी घटना हो सकती है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में यह स्थिति और भी खतरनाक है। इलाइट, बड़ा बाजार, मानिक चौक, सीपरी बाजार, नगरा, झोकनबाग, सदर बाजार और ईसाई टोला जैसे क्षेत्रों में तारों का घना जाल फैला है। इन सभी स्थानों पर हर पल खतरे की आशंका बनी रहती है।स्थान-1नगर निगम के सामने सिटी बाजार में बिजली की केबल उलझी पड़ी हैं। अगर एक केबल हिली तो करंट फैलने का खतरा हो सकता है। यहां सीढ़ियों की ग्रिल से भी केबल बंधी देखी जा सकती है।शिकायतें भी हो चुकी हैं कई बारमानिक चौक, जीवन शाह , सिटी बाजार, सीपरी बाजार , सदर बाजार समेत अन्य इलाकों में फैले इस मकड़जाल को हटाने के लिए शिकायतें भी हो चुकी हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती।स्थान-2जीवनशाह तिराहे के पास व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं पर यहां केबल इतनी बुरी तरह से उलझी हुई हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है।स्थान-3इलाइट के पास ही होटल के पास वाली गली में केबल का जाल लोगों के आवागमन में भी बाधक है। हादसा भी हो सकता है।....शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां खंभा लगाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इसीलिए केबल उलझी हुई हैं। अगर जगह मिल जाए तो इस जाल से मुक्ति मिल सकती है। -मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता 11 केवी)