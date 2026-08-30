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पैरा मेडिकल: 400 छात्रों की क्षमता वाली बनेगी लाइब्रेरी

Sun, 30 Aug 2026 02:10 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sun, 30 Aug 2026 02:10 AM IST
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A library with a capacity of 400 students will be built.
झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई पैरा मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण होगा। इसके लिए शासन ने तीन करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। यह लाइब्रेरी 400 छात्र-छात्राओं के बैठने की क्षमता वाली होगी। कॉलेज के निदेशक डॉ. अंशुल जैन ने यह जानकारी दी है।
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उन्होंने बताया कि वर्तमान लाइब्रेरी की क्षमता केवल 100 छात्र-छात्राओं की है। यह क्षमता कॉलेज में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण अपर्याप्त साबित हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने शासन को अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई लाइब्रेरी पूरी तरह से वातानुकूलित होगी, जिससे छात्रों को आरामदायक माहौल मिलेगा। इसमें कंप्यूटर से रीडिंग के लिए एक विशेष कक्ष भी बनाया जाएगा। इस कक्ष में वाईफाई की सुविधा होगी। शिक्षकों के अध्ययन के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। यह लाइब्रेरी पैरा मेडिकल कॉलेज के कलाम ब्लॉक में स्थापित की जाएगी।
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लाइब्रेरी की सुविधाएं और सामग्री
अत्याधुनिक लाइब्रेरी में केवल पठन-पाठन से संबंधित पुस्तकें ही नहीं होंगी। इसमें शोध और नवाचार से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगी। इससे छात्रों को अपने अध्ययन और अनुसंधान में मदद मिलेगी।
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निर्माण कार्य और प्रक्रिया
निदेशक डॉ. अंशुल जैन ने बताया कि शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित की जाएगी। संस्था के नामित होते ही लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना कॉलेज के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
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