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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   A group of 180 pilgrims sets out on foot from Garautha to Chitrakoot.

Jhansi News: गरौठा से चित्रकूट के लिए 180 श्रद्धालुओं का पैदल जत्था रवाना

Sun, 06 Sep 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:35 AM IST
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A group of 180 pilgrims sets out on foot from Garautha to Chitrakoot.
गरौठा। भादों अमावस्या पर चित्रकूट के भगवान कामतानाथ के दर्शनों के लिए 180 श्रद्धालुओं का पैदल जत्था रवाना हुआ। यह जत्था नगर के अगडधत्ता मंदिर से शुरू होकर प्राचीन शिव मंदिर से एकत्रित होकर आगे बढ़ा। पूर्व वार संघ अध्यक्ष रामचरण कुशवाहा और संतू कुशवाहा ने इसका नेतृत्व किया। नगर में जगह-जगह जत्थे का स्वागत किया गया। पूर्व विधायक डमडम व्यास, गरौठा विधायक प्रतिनिधि राहुल राजपूत और जिलापंचायत सदस्य जंगबहादुर सिंह यादव ने फल व मिष्ठान्न वितरित किए। किराना व्यापार सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भी श्रद्धालुओं को सहयोग दिया। नगरवासियों ने पुष्पवर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया और सुखद यात्रा की कामना की। अलख प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र महाराज सहित कई लोगों ने जत्थे को रवाना किया। संवाद
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