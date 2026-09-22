Jhansi News: मऊरानीपुर में विराट विमान सम्मेलन हुआ शुरू
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:51 AM IST
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मऊरानीपुर। 158वें जलविहार महोत्सव में सोमवार रात 43वें विराट विमान सम्मेलन से शुरू हुए। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामबिहारी गुप्ता सहित उमेश छिरोलिया, रामतीर्थ सिंघल, अरविंद रावत सीताराम बिलैया, उदय लुहारी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, गोपालदास दमेले, अवधेश नगरिया, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के 20 मंदिरों के विमान नुनाई बाजार के प्रांगण में रखे गए हैं। श्रद्धालु 25 सितंबर तक इन विमानों के दर्शन कर सकेंगे। प्रतिदिन सुबह विशेष पूजा और शाम को आरती होगी। 25 सितंबर की शाम को विमान शोभायात्रा के साथ जलविहारों के लिए निकलेंगे। झांकियां भी सजाई जाएंगी। इस मौके पर शुभम वैद्य, नरेंद्र दमेले, प्रणव, नैतिक गेड़ा, राजेश बिलाटिया, चंचल कंथरिया, अभिषेक गुप्ता, राजेंद्र राहुल आदि मौजूद रहे। संवाद
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