Jhansi News: बॉयलर लीक होने से पारीछा प्लांट में 250 मेगावाट की विद्युत इकाई बंद

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बड़ागांव। पारीछा के थर्मल पावर प्लांट में 250 मेगावाट की एक विद्युत उत्पादन इकाई बंद हो गई है। यह इकाई रविवार रात करीब 12:30 बजे बॉयलर लीक होने के कारण बंद हुई। हालांकि, मंगलवार तक इसके शुरू होने की संभावना है।प्लांट प्रबंधन ने बताया कि सुधार कार्य 36 घंटे के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद विद्युत उत्पादन फिर से चालू हो जाएगा। यह इकाई पिछले सात माह से लगातार चल रही थी। बॉयलर का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इस उच्च तापमान पर काम करने के कारण बॉयलर को ठंडा होने में वक्त लगेगा। तब कहीं इसका सुधार कार्य हो सकेगा। इकाई के बंद होने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पर अस्थायी असर हुआ है। प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक आरएन श्रीवास्तव ने बताया कि 30 घंटे के अंदर इकाई फिर से चालू हो जाएगी।