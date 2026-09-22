फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   250 MW power unit at Parichha plant shut down due to boiler leak.

Jhansi News: बॉयलर लीक होने से पारीछा प्लांट में 250 मेगावाट की विद्युत इकाई बंद

Tue, 22 Sep 2026 02:21 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
250 MW power unit at Parichha plant shut down due to boiler leak.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बड़ागांव। पारीछा के थर्मल पावर प्लांट में 250 मेगावाट की एक विद्युत उत्पादन इकाई बंद हो गई है। यह इकाई रविवार रात करीब 12:30 बजे बॉयलर लीक होने के कारण बंद हुई। हालांकि, मंगलवार तक इसके शुरू होने की संभावना है।

प्लांट प्रबंधन ने बताया कि सुधार कार्य 36 घंटे के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद विद्युत उत्पादन फिर से चालू हो जाएगा। यह इकाई पिछले सात माह से लगातार चल रही थी। बॉयलर का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इस उच्च तापमान पर काम करने के कारण बॉयलर को ठंडा होने में वक्त लगेगा। तब कहीं इसका सुधार कार्य हो सकेगा। इकाई के बंद होने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पर अस्थायी असर हुआ है। प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक आरएन श्रीवास्तव ने बताया कि 30 घंटे के अंदर इकाई फिर से चालू हो जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed