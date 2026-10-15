Jhansi News: दुर्गा पूजा महोत्सव में दिखेगी बांग्ला संस्कृति की झलक

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अब्दुल खलील की ओर से तैयार प्रतिमा 15 अक्तूबर को बनकर तैयार होगी। 16 अक्तूबर को दुर्गा देवी का बोधन व आमंत्रण अधिवास होगा। इसके बाद बांग्ला व हिंदी संगीत अनुष्ठान आयोजित होगा। 17 और 18 अक्तूबर को महासप्तमी पर पूजा, पुष्पांजलि, संध्या आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 19 अक्तूबर को महाअष्टमी पर संधि पूजा के साथ हिंदी चलचित्र भी दिखाया जाएगा। महोत्सव का समापन 21 अक्तूबर को विजयदशमी पर होगा। इस दिन पूजा, दर्पण विसर्जन और प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।बाक्स-तीन साल से सजावट कर रहे हैं बीयू के छात्रबांधव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि फाइन आर्ट्स ललित कला संस्थान बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र तीन साल से यहां डेकोरेशन कर सहयोग कर रहे हैं। डेकोरेशन करने वाले छात्रों में अक्षय कुमार, तरुना मलिक, अभिषेक बाथम, मुस्कान अग्रवाल, नैंसी माहौर आदि शामिल हैं।काली मां के दर्शनों को उमड़ रहे हैं श्रद्धालुफोटो-झांसी। सदर थाने के पास काली मां की प्रतिमा विराजमान है। यहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां मंगला काली उत्सव समिति सदर बाजार झांसी के अध्यक्ष दीपक मौर्य व अन्य पदाधिकारी प्रिंस कुशवाहा, हनी चंडारिया, भूपेंद्र, रोशन चौधरी, शिवम सिंह ने बताया कि 15 अक्तूबर को पंचमी के दिन मां का विशेष शृंगार होगा। यहां काली मां 2007 से विराजमान हैं। विशेष आरती सप्तमी 17 अक्तूबर को रात 12 बजे होगी। प्रतिदिन प्रात: सवा नौ बजे एवं रात्रि नौ बजे आरती होती है। विसर्जन यात्रा 20 को पूर्वाह्न 10.30 बजे निकलेगी। यहां हर दिन अलग- अलग प्रकार का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है।तीन साल से विराजमान है मां कालीफोटो-झांसी। सदर बाजार में कृष्णा टॉकीज के पीछे काली मां का उत्सव मनाया जा रहा है। जय मां काली उत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष शैंकी कनौजिया ने बताया कि यह देवी मां का तीसरा स्थापना वर्ष है। 17 अक्तूबर को सप्तमी पर 56 भोज का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इसी रात 12 बजे महाआरती का आयोजन होगा। 18 अक्तूबर को भंडारा आयोजित किया जाएगा। विसर्जन यात्रा 20 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे निकलेगी। प्रतिमा को कंधे पर लक्ष्मी तालाब ले जाया जाएगा। यहां कुमड़ा की बलि देने की परंपरा है। समिति के पुरुष व महिला पदाधिकारी भक्तों, विशेषकर महिला भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।