Jhansi News: पीएनबी शाखा से डॉक्टर के बैग में रखे 50 हजार चोरी

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झांसी। जिला अस्पताल के पीछे स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा से पैसा निकालने के बाद चिकित्सक के बैग से पचास हजार रुपये चोरी हो गए। बैंक के अंदर से रुपये चोरी होने से खलबली मच गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। चिकित्सक ने बैंक के अंदर मौजूद दो युवकों पर शक जताया है। उनकी तहरीर के आधार पर कोतवाली में खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।शिवाजी नगर निवासी डॉ. एमएल वर्मा के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वह पैसा निकालने के लिए सिविल अस्पताल के पीछे स्थित पीएनबी शाखा पहुंचे थे। पैसा निकालने के कुछ देर बाद अपना बैग चेक करने पर उसमें रखे पचास हजार रुपये गायब मिले। उन्होंने तुरंत शाखा प्रबंधक और सुरक्षा कर्मियों को इस बारे में बताया। डाॅ. वर्मा ने शाखा कार्यालय में मौजूद दो युवकों पर शक जताते हुए उनके खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। बैंक में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि, आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो सकी। कोतवाल अंजन कुमार सिंह के मुताबिक मामले की जांच कराई जा रही है।