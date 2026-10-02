Jhansi News: ट्रेनों के पैंट्रीकार में 32 अनधिकृत यात्री पकड़े गए

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि डीआरएम अनिरुद्ध कुमार के निर्देश पर यह जांच कराई जा रही है। बृहस्पतिवार को कुशीनगर एक्सप्रेस (22537) और सीतापुर एक्सप्रेस (12107) के पैंट्रीकार की जांच हुई। झांसी से ललितपुर स्टेशन के बीच कुशीनगर एक्सप्रेस में 32 बिना टिकट यात्री मिले। इन यात्रियों से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 49,750 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी यात्रियों को पैंट्रीकार से हटा दिया गया। दोनों ट्रेनों के पैंट्रीकार में अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं।अनियमितताएं और बरामदगीजांच के दौरान मानक से छोटे आकार के लगभग 500 गिलास जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत पानी की बोतलों की 20 पेटियां भी बरामद हुईं। इन सभी बरामद वस्तुओं को ललितपुर स्टेशन पर जमा कराया गया। सामने आई अनियमितताओं पर विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जा रही है। चेकिंग के दौरान डीसीटीआई मनोहर लाल मीणा, सीटीआई स्टेशन अशोक त्रिपाठी, संजीव श्रीवास्तव और सोहन राय मौजूद थे। कैटरिंग इंस्पेक्टर अशोक कुमार भी टीम में शामिल थे।