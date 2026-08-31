Jhansi News: रोडवेज बसों में 250 वरिष्ठ महिलाओं ने लिया निशुल्क यात्रा का लाभ

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प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व के दौरान लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से संचालित सभी रोडवेज बसों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। झांसी रोडवेज ने रविवार को इसकी शुरुआत की। डिपो प्रभारी प्रतीक सोनी ने बताया कि बस परिचालकों ने नियमानुसार वरिष्ठ महिलाओं से पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की मांग कर सभी को शून्य मूल्य का टिकट जारी किया। उन्होंने बताया कि करीब 80 बसों में हर एक बस में तीन से चार वरिष्ठ महिलाओं ने सफर किया है। अधिकांश महिलाओं ने झांसी से उरई, कानपुर की यात्रा की है।

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झांसी। रोडवेज बसों में रविवार से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के निशुल्क यात्रा के आदेश लागू हो गए है। विभागीय अफसरों की मानें तो योजना के पहले दिन 80 बसों में करीब 250 वरिष्ठ महिलाओं ने सफर किया। इसमें अधिकांश महिलाओं ने झांसी से उरई व कानपुर की यात्रा की है।