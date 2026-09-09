Jhansi News: मोंठ नगर पंचायत में विकास के 23 प्रस्ताव पारित

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मोंठ। नगर पंचायत मोंठ के विकास को गति देने के लिए मंगलवार को नगर पंचायत प्रबंध समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष मीरा गोसाईं ने की। इसमें नगर के विकास से जुड़े 23 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।नगर पंचायत भवन में हुई बैठक का संचालन नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी (न्यायिक) जितेंद्र सिंह ने किया। इसमें सड़क निर्माण, जेसीबी मशीन, लिफ्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव शामिल थे। सब्जी मंडी के विकास और नगर पंचायत भवन निर्माण पर भी चर्चा हुई। नगर पंचायत कार्यालय भवन निर्माण के लिए 160.85 लाख रुपये की लागत तय हुई है। सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सावित्री चौराहे से महामाई मंदिर तक 10.05 लाख रुपये के कैमरे लगेंगे। अन्य स्थानों पर 10.99 लाख रुपये और कचौरा महाविद्यालय तिराहे से इंद्रा चौराहे तक 10.31 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। शाहपुर बस स्टैंड से स्टेट बैंक तक कैमरे लगाने पर 12.50 लाख रुपये खर्च होंगे।बैठक में दयालगिरी, निलेश कुमार, विनायक खरे, धर्मेंद्र वर्मा, सौरभ गिरी, डॉ. अवधेश आर्य, भारती देवी, सलमा कुरैशी, रजनी सोनी, साबिर खान, अंजना खरे, रामदास वर्मा, अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई, लिपिक राजीव कुमार यादव मौजूद रहे।0000आर्थिक विकास के प्रस्तावमोहल्ला महावीरपुरा वार्ड संख्या-7 में सब्जी मंडी के निर्माण के लिए 56.31 लाख रुपये का प्रस्ताव है। मंडी में 1 से 15 दुकानों के लिए 39.06 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। 16 से 30 दुकानों के लिए 39.11 लाख रुपये और 31 से 45 दुकानों के लिए 39.23 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।0000अन्य प्रमुख विकास कार्यनेहरू नगर रोड से पीआरओआरएस केंद्र को जोड़ने वाली सड़क के लिए 65.15 लाख रुपये का प्रस्ताव है। महावीरपुरा वार्ड संख्या-7 में सुमन कुंड घाट के निर्माण पर 33.05 लाख रुपये लगेंगे। जेसीबी मशीन, लिफ्टर और नगर की सड़कों से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता मिलेगी। कुल 12 प्रमुख कार्यों की अनुमानित लागत 499.96 लाख रुपये है, जो करीब पांच करोड़ रुपये है।