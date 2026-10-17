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Jaunpur News: मलयेशिया में हार्टअटैक से जौनपुर के युवक की मौत

Sat, 17 Oct 2026 02:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:30 AM IST
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Young man from Jaunpur dies of heart attack in Malaysia
खुटहन। मलयेशिया में नौकरी कर रहे खुटहन क्षेत्र के उदयीपुर दीपी गांव निवासी जयप्रकाश पांडेय (48) की बृहस्पतिवार की रात में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विदेश में बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता हरिशंकर पांडेय (80) बेटे का शव भारत लाने के लिए बिलख रहे हैं। उनकी इच्छा बेटे का चेहरा अंतिम बार देखने की है। जयप्रकाश मलयेशिया की एक कंपनी में काम करते थे। उनकी मौत की खबर से मां बैजयंती देवी और पत्नी किरन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है। पिता बेटे का शव मंगवाने के लिए शासन-प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जयप्रकाश का बेटा निशांत (25) भी मलयेशिया की दूसरी कंपनी में नौकरी करता है। वह पिता से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। परिवार के तीन अन्य बच्चे गोविंद (16), रिया (20) और रिचा (18) पढ़ाई कर रहे हैं। पिता की मौत से तीनों गहरे सदमे में हैं।
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