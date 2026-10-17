Jaunpur News: पंजाब के मौसम ने मुजफ्फरनगर के टाइगर को किया चित्त

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दंगल के शुरुआती मुकाबले में नेपाल के रणजीत पहलवान ने दिल्ली के लाडो पहलवान को पटखनी देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। वहीं, मिर्जापुर के सुनील पहलवान ने बनारस के साजित पहलवान को चित कर जीत हासिल की। अन्य मुकाबलों में भी पहलवानों ने अपने दांव-पेच से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आयोजक संत रामआसरे गिरि ने दंगल का उद्घाटन किया। इस दौरान चंद्रशेखर गिरि, चंद्रभान गिरि और धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दंगल देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे।

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मीरगंज। जगदीशपुर गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शुक्रवार को आयोजित कुश्ती-दंगल में देश के विभिन्न हिस्सों से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया। दंगल के शुरुआती मुकाबले में नेपाल के रणजीत पहलवान ने दिल्ली के लाडो को पटखनी दी। दंगल में एक लाख एक हजार रुपये की इनामी कुश्ती में पंजाब के मौसम पहलवान ने मुजफ्फरनगर के टाइगर पहलवान को पटकनी देकर जीत दर्ज की। करीब 46 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटी रही। दंगल में नेपाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मेरठ, बनारस, बलिया, मिर्जापुर और गोरखपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। 29 जोड़ी पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। सबसे बड़ी इनामी कुश्ती में मौसम और टाइगर ने एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए खूब जोर आजमाइश की। 46 मिनट तक चले मुकाबले में मौसम ने शानदार दांव लगाते हुए टाइगर को चित कर दिया।