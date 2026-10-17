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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The portrayal of the friendship between Ram and Sugriv and the episode of Bali's killing

Jaunpur News: राम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का मंचन

Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:23 AM IST
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The portrayal of the friendship between Ram and Sugriv and the episode of Bali's killing
जंघई के रामजानकी मन्दिर परिषर में रामलीला मंचन करते कलाकार। संवाद
मीरगंज। जंघई स्थित राम-जानकी मंदिर में चल रही 94वें वर्ष की 18 दिवसीय रामलीला के 12वें दिन राम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का मंचन किया गया। बाली वध के प्रसंग में श्रीराम और बाली के बीच हुए संवाद ने दर्शकों को भावुक कर दिया। मंचन के दौरान बाली ने श्रीराम से कहा कि जिस रावण के लिए उसका वध किया जा रहा है, उसे उसने छह महीने तक अपनी बाहों में जकड़कर रखा था। यदि श्रीराम उसे आदेश देते तो वह सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त कराकर ले आता। इस मार्मिक संवाद पर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कलाकारों के सजीव अभिनय को दर्शकों ने सराहा। इस दौरान मंदिर के महंत चंद्रमा दास महाराज, अजय पांडेय आदित्य, किशन पाठक, शैलेश पाठक, रत्नेश पांडेय, रमेश मालवीय, सभाजीत पांडेय, लोलारख यादव, अंबुज, शैलेश और हर्षल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संवाद
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