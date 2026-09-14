Jaunpur News: विशाल हत्याकांड ने बढ़ाई सियासी तपिश परिजनों ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

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अब मृतक के परिजनों ने मल्हनी से सपा विधायक लकी यादव पर हत्यारोपियों को शरण देने और उन्हें बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं, विधायक ने सोशल मीडिया पर इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताया है।प्रशासन से जांच की मांग की है। हत्या के बाद से ही मृतक पक्ष को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और हत्यारोपियों को विधायक लकी यादव के करीबी के तौर पर चर्चा होती रही। हालांकि, शुरुआती दौर में दोनों पक्षों की ओर से इस संबंध में खुलकर कोई बयान नहीं आया। मामला बढ़ने के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप सामने आने लगे। मृतक के भाई सुनील सहित परिवारिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि चांदपुर निवासी हत्यारोपी मनीष यादव को पुलिस ने विधायक लकी यादव के यहां से गिरफ्तार किया था।हालांकि, विधायक ने इस आरोप को भी गलत बताया है। मल्हनी विधायक ने कहा कि हत्या की घटना बेहद दुखद है और वह मृतक के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दूसरी ओर आरोपी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर विधायक लकी यादव के साथ वायरल हो रही हैं।इस बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 14 सितंबर को मृतक के घर पहुंचने की घोषणा की है। मृतक के भाई सुनील यादव ने कहा कि उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह से न्याय की उम्मीद है।