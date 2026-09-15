Jaunpur News: कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:33 AM IST
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धर्मापुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव के पास आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर रविवार की दोपहर में एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार आजमगढ़ के दो युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के बेलवाना गांव निवासी विनीत कुमार (32) अपने साथी संजय (29) के साथ बाइक से किसी काम से रविवार को जौनपुर शहर आ रहे थे। वह केशवपुर क्रासिंग पार करके गांव के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही कार का चालक टक्कर मारते हुए भाग गया। बाइक सवार विनीत कुमार के सिर में और पीछे बैठे संजय के बाएं पैर में चोट आई है। थानाध्यक्ष गंगा सागर मिश्र ने बताया कि घायलों के परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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