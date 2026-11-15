Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Theft after breaking the lock of the school

Jaunpur News: विद्यालय का ताला तोड़कर सामना चोरी

Sun, 15 Nov 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Theft after breaking the lock of the school
नारायनपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में चोरी के बाद विखरा सामान। संवाद
केराकत। क्षेत्र के नारायनपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने इनवर्टर, बैटरी, गैस सिलिंडर और मिडडे मील का राशन सहित अन्य खाद्य सामग्री उठा ले गए। प्रधानाध्यापक अनुपम सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब नौ बजे विद्यालय पहुंचे तो प्रधानाध्यापक कक्ष सहित अन्य कमरों के दरवाजे खुले मिले। कार्यालय का ताला टूटा हुआ था, जबकि अन्य कमरों के तालों को भी तोड़ दिया गया था। विद्यालय के अंदर जाकर जांच करने पर इनवर्टर, बैटरी, गैस सिलिंडर, दाल, तेल सहित मिडडे मील बनाने के लिए रखी अन्य खाद्य सामग्री गायब मिली। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed