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Jaunpur News: अंडरपास में बाइक टकराने से विवाद, दो सवारों में मारपीट

Sun, 15 Nov 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:26 AM IST
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Dispute arises after a bike collision in an underpass
सिरकोनी। जफराबाद थाना क्षेत्र के कजगांव रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास में शनिवार को दो बाइक सवारों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई।
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घटना में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कुद्दुपुर निवासी अभय नारायण बाइक से कजगांव की ओर जा रहे थे। अंडरपास के भीतर पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहा एक बाइक सवार अचानक उनके सामने आ गया। उससे बचने के प्रयास में अभय नारायण बाइक समेत सड़क पर गिर गए। सामने वाले बाइक सवार ने भी अपनी बाइक रोक दी। अभय नारायण ने बाइक तेज और गलत तरीके से चलाने का विरोध किया तो दूसरा युवक गाली-गलौज करने लगा।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। थानाध्यक्ष कमलनयन दुबे ने बताया कि किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है।
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