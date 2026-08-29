Jaunpur News: झमाझम बरसात से तहसील परिसर झील में तब्दील

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बदलापुर। कस्बे में शनिवार दोपहर एक घंटे की झमाझम बरसात से जहां तहसील परिसर झील में तब्दील हो गया। वहीं किसानों के चेहरें खिल उठे हैं। भीषण उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को जहां एक घंटे की बरसात से राहत मिल गई है। जबकि कस्बा सहित क्षेत्र की विभिन्न बाजारों में कीचड़ व पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था न होने से तहसील परिसर में पानी भर जाने से अधिवक्ताओं के साथ वादकारियों को पानी में होकर आना जाना पड़ा।