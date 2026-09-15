Jaunpur News: बंगलूरू से युवक का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम

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जमीन रुधौली गांव निवासी पंकज बिंद का शव सोमवार को बंगलूरू से घर लाया गया। अर्जनपुर ग्राम पंचायत के जमीन रुधौली गांव निवासी दुर्बली बिंद का बेटा पंकज बिंद (28) बंगलूरू में रहकर पेंटिंग का काम करता था। आठ सितंबर को पेंटिंग करते समय वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार को उपचार के दौरान पंकज की मौत हो गई। पत्नी अनीता और मां निर्मला शव देखकर बेसुध हो गईं। पंकज की एक डेढ़ साल की बेटी अर्चिता है। संवाद