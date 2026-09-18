फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The snake stayed on the bed even after biting, young man died while being taken to the district hospital

Jaunpur News: डसने के बाद भी तख्त पर बैठा रहा सांप, जिला अस्पताल ले जाते समय युवक की गई जान

Fri, 18 Sep 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
The snake stayed on the bed even after biting, young man died while being taken to the district hospital
केराकत---वीर बहादुर मृतक देहरी
केराकत। डेहरी गांव में बुधवार की रात में लगभग एक बजे तख्त पर सो रहे बीरबहादुर (26) को सर्प ने डस लिया। डसने के बाद भी सर्प तख्त पर बैठा रहा। युवक चिल्लाने लगा तो परिजन कमरे की ओर दौड़े। तख्त पर सर्प को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। सांप को भगाने के बाद परिजन बीरबहादुर को उपचार के लिए लालगंज सीएचसी ले गए। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल जौनपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। पिता दृगपाल ने बताया कि बीरबहादुर रात में खाना खाने के बाद कमरे में तख्त पर सो रहा था। रात लगभग एक बजे सर्प तख्त पर चढ़ गया और उसे डस लिया। इसके बाद उसकी नींद खुली तो वह चिल्लाने लगा। चीख सुनकर पहुंचे परिजनों ने सर्प को तख्त पर देखा। इसके बाद सांप ईंटों के बीच में छिप गया। बीरबहादुर तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। वह मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। पति की मौत की सूचना से पत्नी नीलम, दो बेटे दीपक (12), दीपांशु (6) और बेटी शीतल (8) बेसूध हैं। बृहस्पतिवार की सुबह चंदवक थाना क्षेत्र के मुर्खा गांव निवासी सर्पमित्र आदर्श ने सर्प को घर में से पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed