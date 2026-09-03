Jaunpur News: चेतावनी निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गोमती, कई स्कूलों में भरा पानी

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रेहटी गांव में घरों में घुसा पानी

जलालपुर में रेहटी गांव में जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से घरों के बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव की नालियां बंद हैं। गंदे पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है। बदबूदार पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है। मकानों के भीतर पानी भर जाने से अनाज, कपड़े और घरेलू सामान खराब हो रहे हैं।

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जौनपुर/केराकत। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश से गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केराकत क्षेत्र में बुधवार को गोमती नदी चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। गोमती नदी का चेतावनी बिंदु 69 मीटर और खतरे का निशान 70 मीटर है। नदी के किनारे बसे 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इन गांवों में धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं। फसल सड़ने की चिंता से किसान परेशान हैं। नदी के किनारे कई अंत्येष्टि स्थल भी डूब गए हैं। केराकत में सिहौली घाट और सरोज बड़ेवर गांव की टंई नाला पुलिया पानी में डूब गई है। इस कारण सरोज बड़ेवर, सैदपुर, बेऊरिया, नौमटिया, बकुलिया, भोलनापुर, भितरी, खेवना, गोपालपुर और बेहड़ा सहित 12 से ज्यादा गांवों में आवागमन बंद है।