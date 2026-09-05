{"_id":"6a9b24263c5f32ebe0036500","slug":"the-cro-inspected-the-collapsed-drain-during-the-rain-and-scolded-the-je-jaunpur-news-c-193-1-svns1023-162258-2026-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jaunpur News: बारिश में ध्वस्त नाले की सीआरओ ने की जांच, जेई को लगाई फटकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Jaunpur News: बारिश में ध्वस्त नाले की सीआरओ ने की जांच, जेई को लगाई फटकार

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 01:33 AM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 01:33 AM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें