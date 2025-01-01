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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The body of the young man who had been missing for two days was found in the Basuhi River

Jaunpur News: दो दिन से लापता युवक का शव बसुही नदी में मिला

Sat, 17 Oct 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:44 AM IST
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The body of the young man who had been missing for two days was found in the Basuhi River
रामपुर। मृतक श्यामजीत की फाईल फोटो। परिजन
रामपुर। गोपालापुर दुबान गांव के पास शुक्रवार की सुबह बसुही नदी में शव देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष रामपुर रमेश कुमार ने बताया कि शव की पहचना सुरेरी थाना क्षेत्र के पट्टीभरतराय (बनपुरवा) निवासी श्यामजीत गौतम (38) के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार श्यामजीत का मूल घर नेवढ़िया थाना क्षेत्र के बराई कला गांव में था। वह अपनी ससुराल पट्टीभरत राय गांव में रहता था। करीब एक सप्ताह पहले ही वह मुंबई से घर लौटा था। बीते 14 अक्तूबर की शाम वह मछली खरीदने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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