Jaunpur News: कबड्डी प्रतियोगिता में मेहंदीगंज की टीम विजेता

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बरसठी। निगोह गांव स्थित श्रीराम परमहंस कॉलेज में युवक मंगल दल की ओर से 52 किलोग्राम वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 10 से ज्यादा टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में मेहंदीगंज की टीम विजेता और रसूलहा की टीम उपविजेता रहा। प्रतियोगिता का उद्घाटन क्षेत्र पंचायत सदस्य शुभम तिवारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शुभम मौर्य ने किया। विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में श्रीराम परमहंस कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने सहयोग किया। इस दौरान ग्राम प्रधान राजकुमार गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के पंकज तिवारी, सद्दाम खान और युवक मंगल दल के अध्यक्ष जाहिद खान आदि रहे। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शुभम मौर्य ने सभी के प्रति आभार जताया।