फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Eighth-grade student Amrita became the police station in-charge for a day

Jaunpur News: आठवीं की छात्रा अमृता बनीं एक दिन की कोतवाली प्रभारी

Sat, 17 Oct 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Eighth-grade student Amrita became the police station in-charge for a day
शाहगंज आठवीं की छात्रा अमृता बनीं एक दिन की कोतवाली प्रभारी। संवाद
शाहगंज। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा अमृता ने एक दिन के लिए कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाली। फरियादियों की शिकायतें सुनीं। प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया। एक दिन की प्रभारी निरीक्षक बनी अमृता ने कोतवाली परिसर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, मालखाना और हवालात का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने के साथ जनसुनवाई में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। जनसुनवाई के दौरान एक फरियादी की शिकायत सुनने के बाद छात्रा अमृता ने संबंधित मामले में अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया। इसके बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने महिला सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। मिशन शक्ति के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें पुलिस की कार्य प्रणाली, कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर विरेंद्र यादव, आदि रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed