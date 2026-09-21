Jaunpur News: कजरी में कलाकारों ने बांधा समां
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:56 AM IST
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बरसठी। हंसिया (मियांचक) बाजार में रविवार को विराट कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया। मुकाबले में भदोही की प्रसिद्ध गायिका डिंपल बिंद और जौनपुर के लोकगायक महेंद्र यादव ने अपनी प्रस्तुति दी। कजरी के सुरों पर श्रोता देर शाम तक झूमते रहे। यह आयोजन दोपहर बाद से शुरू होकर शाम तक चला। मुख्य अतिथि विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने कहा कि कजरी हमारी मिट्टी की पहचान है। सावन में गाई जाने वाली कजरी लोक संस्कृति को जीवंत रखती है। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी लोक कला और विरासत से जुड़ने का मौका मिलता है। सपा के प्रदेश सचिव कर्मानंद यादव ने कहा कि कजरी महोत्सव पुरानी परंपराओं को जीवित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कजरी और बिरहा जैसी लोक कलाएं भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस दौरान रोहित दुबे, विवेक यादव, हरिश्चंद्र बिंद, डॉ. राम कृपाल बिंद, डॉ. जगदीश बिंद आदि लोग रहे।
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