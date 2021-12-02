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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Shuttering worker dies in road accident

Jaunpur News: सड़क हादसे में शटरिंग मिस्त्री की माैत

Mon, 07 Sep 2026 12:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:03 AM IST
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Shuttering worker dies in road accident
डोभी। बजरंगनगर चौकी क्षेत्र के कनौरा के पास शनिवार की देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अधेड़ घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया।
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चंदवक थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि सड़क पर घायल अवस्था में पड़े व्यक्ति को चंदवक थाने के पिकेट पर तैनात आरक्षी ने देखा तो स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए डॉक्टर के पास पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जौनपुर के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान भोर में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ज्वाला चौहान (45) बसगीत केराकत के रूप में हुई। वह शटरिंग का काम करता था। परिजनों के अनुसार शनिवार की दोपहर करीब तीन बजे वह किसी काम के सिलसिले में डोभी के कनौरा की ओर गया था। देर शाम लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
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