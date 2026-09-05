Jaunpur News: सीनियर डीसीएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

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टिकट काउंटर का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने यात्रियों को टिकट खरीदने में होने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए स्टेशन की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए। सीनियर डीसीएम ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और उनका समय पर निवारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधीक्षक एसएन सेठ, आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, लालमन यादव सहित कई विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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शाहगंज। रेलवे के सीनियर डीसीएम समर गुप्ता ने शनिवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं, टिकट काउंटर, साफ-सफाई, प्लेटफार्म, रनिंग रूम और खानपान व्यवस्था का जायजा लिया। सीनियर डीसीएम के अचानक स्टेशन पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान, सीनियर डीसीएम ने स्टेशन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया और यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।