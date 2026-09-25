Jaunpur News: जंघई स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही गर्भवती, नहीं मिली व्हीलचेयर और एंबुलेंस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:20 AM IST
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मीरगंज। रेलवे की ओर से यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के दावों की हकीकत की पोल बृहस्पतिवार को जंघई जंक्शन पर सुबह 10:42 बजे खुल गई। हावड़ा से अमृतसर जा रही 13005 पंजाब मेल में सफर कर रहे बरेली के मिथुन कश्यप की पत्नी महिमा कश्यप को स्टेशन पर प्रसव पीड़ा हुई। वह तड़पती रहीं लेकिन उनको रेलवे स्टेशन पर न तो व्हीलचेयर मिला और न ही एंबुलेंस। न ही रेलवे का कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा। किसी तरह से ट्रेन से उतारने के बाद पति, महिला को पैदल ही स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया तक लेकर गए। वहां से स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो से एक निजी अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में महिला ने सुबह 11:30 बजे बच्ची को जन्म दिया।
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