Jaunpur News: नईगंज तिराहे पर दो खंभे गिरने से दो हजार घरों की बिजली 7 घंटे तक बाधित

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जौनपुर। नईगंज तिराहे पर रविवार की सुबह एक ट्रक में एक निजी मोबाइल कंपनी का केबल फंसने से बिजली का खंभा और स्ट्रीट लाइट का खंभा गिर गया। इससे नईगंज फीडर नंबर तीन की आपूर्ति बंद हो गई। नईगंज, सहकारी कॉलोनी, तारापुर कॉलोनी और मछलीशहर पड़ाव सहित आसपास के करीब दो हजार घरों में सात घंटे तक बिजली गुल रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे नईगंज तिराहे पर स्थित पेट्रोल पंप के पास से एक ट्रक वाराणसी की ओर जा रहा था। इसी दौरान बिजली के खंभे से गुजरा एक निजी मोबाइल कंपनी का केबल ट्रक में फंस गया। तेज खिंचाव के कारण बिजली का खंभा और स्ट्रीट लाइट का खंभा सड़क पर गिर गया। सूचना मिलने पर बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त खंभे को हटाकर नया खंभा लगाने का काम शुरू किया। सात घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर दो बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई। अधिशासी अभियंता बिजली तृतीय एसके सिन्हा ने बताया कि मोबाइल कंपनी का केबल ट्रक में फंसने से खंभा गिर गया था। नया खंभा लगाकर दोपहर करीब दो बजे आपूर्ति बहाल करा दी गई।