जौनपुर जिले के नौपेड़वा हाईवे पर बधवारेबीर मंदिर के समीप शुक्रवार देर रात बरात में शामिल रथ अनियंत्रित होकर आगे चल रहे दो लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया।

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बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव से शुक्रवार रात मड़ैया मोहम्मदपुर निवासी रामअवध यादव के यहां बरात आई थी। बरात में डीजे के साथ रथ भी चल रहा था। रात करीब 10 बजे रथ हाईवे से ढलान की ओर उतर रहा था। इसी दौरान चालक से रथ का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा।रथ के आगे सजावट का सामान और गमले लेकर चल रहे गोरियापुर गांव निवासी मुसाफिर और शिवाकांत गौतम उसकी चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौपेड़वा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बक्शा थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि रथ को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।