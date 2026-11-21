मातम में बदलीं खुशियां: बरात में अनियंत्रित रथ ने दो लोगों को कुचला, दर्दनाक मौत; ढलान से उतरते समय हुआ हादसा
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 21 Nov 2026 10:32 AM IST
सार
जौनपुर जिले में बरात के बीच रथ से कुचलकर दो लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब रथ ढलान से उतर रहा था। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।
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विस्तार
जौनपुर जिले के नौपेड़वा हाईवे पर बधवारेबीर मंदिर के समीप शुक्रवार देर रात बरात में शामिल रथ अनियंत्रित होकर आगे चल रहे दो लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया।
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क्या है पूरा मामला
बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव से शुक्रवार रात मड़ैया मोहम्मदपुर निवासी रामअवध यादव के यहां बरात आई थी। बरात में डीजे के साथ रथ भी चल रहा था। रात करीब 10 बजे रथ हाईवे से ढलान की ओर उतर रहा था। इसी दौरान चालक से रथ का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा।
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रथ के आगे सजावट का सामान और गमले लेकर चल रहे गोरियापुर गांव निवासी मुसाफिर और शिवाकांत गौतम उसकी चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौपेड़वा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बक्शा थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि रथ को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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