जौनपुर: चार महीने में दूसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, सपा नेताओं पर दो लाख रुपये न देने का आरोप

लिखित आश्वासन की कर रहा था मांग

युवक का आरोप था कि सपा के दो नेताओं ने उसे दो लाख रुपये नहीं दिए हैं। वह उच्चाधिकारियों से रुपये दिलाने का लिखित आश्वासन मांग रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया।



छह घंटे बाद सुरक्षित उतारा गया

थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई थी। पुलिस और दमकल विभाग की टीम युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में जुटी थी। शाम करीब छह बजे उसे टावर से नीचे उतार लिया गया। बताया कि युवक चार महीने के भीतर दूसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ा था।