सत्ता का संग्राम: शाहगंज विधानसभा में कितना हुआ विकास, जनता का कैसा है मूड? देखें ये रिपोर्ट

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शाहगंज विधानसभा के व्यापारियों ने योगी सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था में सुधार को सराहा है। एक व्यापारी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार ने यहां काफी काम किया है। रेलवे, सड़क और कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले माफिया राज और दहशत का माहौल था, जिससे व्यापारी भयभीत रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और व्यापारी बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं।शाहगंज के युवाओं ने भी सड़क, बिजली और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर काम होने की बात कही। उनका कहना है कि सरकारी योजनाएं आम व्यक्ति तक आसानी से पहुंच रही हैं और शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है।स्थानीय निवासियों के अनुसार, योगी सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास नजर आ रहा है। सड़कों का निर्माण, रिंग रोड और बाइपास का काम चल रहा है। 2014 से पहले बिजली की समस्या थी, जो अब नहीं है। कानून व्यवस्था अच्छी है और गरीबों को राशन, आवास और शौचालय जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। महिला सुरक्षा में भी सुधार हुआ है।किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार ने उनके लिए काम किया है। उन्हें खाद, बीज और बिजली का लाभ मिल रहा है। किसान निधि और राशन योजनाओं का भी फायदा मिल रहा है। गुंडागर्दी में कमी आई है।महिलाओं ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और समूह से लोन लेकर वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। योगी सरकार में महिलाएं और छात्राएं बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रही हैं, जिससे डर का माहौल खत्म हुआ है।