Jaunpur News: असंतुलित मौसम में नींद की कमी से बढ़ रहा चिड़चिड़ापन

विज्ञापन



मौसम में हो रहे लगातार उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप तो कभी धूप-छांव के कारण हर घर में वायरल फीवर, खांसी से परेशान हैं। बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में उपचार कराने के लिए 685 मरीजों ने पंजीकरण कराया। डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि असंतुलित मौसम में नींद पूरी नहीं होने के कारण लोगों में चिड़चिड़ापन की समस्या बढ़ रही है। बारिश के बाद अचानक तेज धूप निकलने और उमस बढ़ने से शरीर का तापमान तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। इससे लोग सर्दी-जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इस कारण सो नहीं पा रहे हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो जाती है।

इस तरह रखें स्वास्थ्य का ख्याल

पौष्टिक आहार, पर्याप्त पानी, स्वच्छता का ध्यान रखें

चिड़चिड़ापन से बचने के लिए 6 से 8 घंटे तक सोएं

पर्याप्त पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें।