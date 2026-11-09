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जौनपुर: नीरज यादव के निधन पर उमड़े सपा नेता, श्यामलाल पाल ने परिवार को मदद का भरोसा दिया

Mon, 09 Nov 2026 08:03 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: किशन चौबे Updated Mon, 09 Nov 2026 08:03 PM IST
सार

जौनपुर के गोबरा गांव में सपा नेता नीरज यादव के निधन पर शोकसभा आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने परिजनों से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया। उन्होंने नीरज यादव की इच्छा के अनुसार नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित कराने का भी आश्वासन दिया।

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Jaunpur SP leaders gather following the passing of Neeraj Yadav Shyamlal Pal assures the family of support
जौनपुर नीरज यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के केराकत विधानसभा अध्यक्ष नीरज यादव के निधन पर सोमवार को उनके पैतृक गांव गोबरा स्थित आवास पर शोकसभा आयोजित की गई। इसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने उनके निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

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प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार को बंधाया ढांढस
प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने नीरज यादव के बड़े बेटे विनायक यादव से मुलाकात कर परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि नीरज यादव समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। संगठन के प्रति उनका समर्पण और योगदान पार्टी हमेशा याद रखेगी। उनकी कमी को पूरा करना संभव नहीं है।
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उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर पार्टी हरसंभव मदद के लिए तैयार रहेगी।
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नेताजी के नाम पर अखाड़ा बनवाना चाहते थे नीरज यादव
नीरज यादव के बेटे विनायक यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि उनके पिता समाजवादी विचारधारा और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने नेताजी की एक मूर्ति भी बनवाकर रखी है। नीरज यादव की इच्छा थी कि नेताजी के नाम पर एक अखाड़ा स्थापित किया जाए और उसमें उनकी मूर्ति लगाई जाए।

परिवार ने नीरज यादव के इस अधूरे सपने को पूरा करने की इच्छा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी। इस पर श्यामलाल पाल ने जल्द ही मूर्ति की स्थापना कराने का आश्वासन दिया।

कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
शोकसभा में सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या, शिक्षक विधायक (एमएलसी) लाल बिहारी यादव, मल्हनी विधायक लकी यादव, केराकत विधायक तूफानी सरोज समेत सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने नीरज यादव के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए शोकाकुल परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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