जौनपुर: नीरज यादव के निधन पर उमड़े सपा नेता, श्यामलाल पाल ने परिवार को मदद का भरोसा दिया

नेताजी के नाम पर अखाड़ा बनवाना चाहते थे नीरज यादव

नीरज यादव के बेटे विनायक यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि उनके पिता समाजवादी विचारधारा और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने नेताजी की एक मूर्ति भी बनवाकर रखी है। नीरज यादव की इच्छा थी कि नेताजी के नाम पर एक अखाड़ा स्थापित किया जाए और उसमें उनकी मूर्ति लगाई जाए।



परिवार ने नीरज यादव के इस अधूरे सपने को पूरा करने की इच्छा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी। इस पर श्यामलाल पाल ने जल्द ही मूर्ति की स्थापना कराने का आश्वासन दिया।



कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

शोकसभा में सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या, शिक्षक विधायक (एमएलसी) लाल बिहारी यादव, मल्हनी विधायक लकी यादव, केराकत विधायक तूफानी सरोज समेत सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने नीरज यादव के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए शोकाकुल परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।