अब आईएएस बनना लक्ष्य: माधोपट्टी की मुस्कान ने हरियाणा पीसीएस में लहराया परचम, गूगल और चैटजीपीटी से की तैयारी

सवाल : आपकी तैयारी में इंटरनेट और चैटजीपीटी का कितना योगदान रहा?

जवाब : मैंने बिना कोचिंग के तैयारी की। किताबों और नोट्स के अलावा गूगल और चैटजीपीटी का भरपूर इस्तेमाल किया। करेंट अफेयर्स और विषयों को समझने में इनसे काफी मदद मिली। हालांकि, चैटजीपीटी पर कई बार गलत जानकारी भी मिल जाती है। इसलिए उससे मिली जानकारी को दूसरे विश्वसनीय स्रोतों से क्रॉस चेक करना जरूरी है। इंटरनेट और तकनीक तैयारी में मददगार हैं, लेकिन उन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।



सवाल : क्या आपको भी असफलता का सामना करना पड़ा? उससे कैसे उबरीं?

जवाब : हां, मैंने यूपीएससी में दो बार असफलता का सामना किया। पिछली बार 1.33 अंक कम होने के कारण निराशा हाथ लगी थी। उस समय मैं काफी रोई थी। एक समय दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया और साथ दिया। इसके बाद मैंने फिर से तैयारी शुरू की। आज हरियाणा पीसीएस में चयन के रूप में उसका परिणाम सामने है। असफलता से निराशा होती है, लेकिन परिवार का साथ और खुद पर भरोसा हो तो आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है।