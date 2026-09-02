Jaunpur News: अख्खनसराय गोदाम में जलभराव, ट्रकों से नहीं उतर पा रही यूरिया-डीएपी, परेशानी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:08 AM IST
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शाहगंज। अख्खनसराय स्थित मालगोदाम में बारिश का पानी भरने से यूरिया-डीएपी नहीं उतर पा रही है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है।
वहीं, खाद लेने के लिए गोदाम पहुंचने वाले किसानों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। मालगोदाम के सचिव शिव प्रसाद ने बताया कि जलभराव का कारण मालगोदाम मुख्य सड़क से करीब तीन फीट नीचे है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी ज्यादा दिन तक भरा रहता है। गोदाम से हर दिन करीब 20 ट्रकों पर यूरिया और डीएपी की लोडिंग-अनलोडिंग होती है। इस गोदाम से हर दिन जिले के विभिन्न केंद्रों पर यूरिया-डीएपी की आपूर्ति होती है। करीब दो सौ किसानों को यहां से खाद वितरित की जाती है। संवाद
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वहीं, खाद लेने के लिए गोदाम पहुंचने वाले किसानों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। मालगोदाम के सचिव शिव प्रसाद ने बताया कि जलभराव का कारण मालगोदाम मुख्य सड़क से करीब तीन फीट नीचे है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी ज्यादा दिन तक भरा रहता है। गोदाम से हर दिन करीब 20 ट्रकों पर यूरिया और डीएपी की लोडिंग-अनलोडिंग होती है। इस गोदाम से हर दिन जिले के विभिन्न केंद्रों पर यूरिया-डीएपी की आपूर्ति होती है। करीब दो सौ किसानों को यहां से खाद वितरित की जाती है। संवाद