Jaunpur News: ट्रक का पहिया ठीक कर रहे चालक को दूसरे ट्रक ने रौंदा, मौत

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सुल्तानपुर जिले के बंधुआ कला थानाक्षेत्र के बाबाजी का सगरा निवासी चालक राकेश सिंह (48) ट्रक पर औरंगाबाद (बिहार) से बालू लादकर सुल्तानपुर जा रहे थे। बछुआर गांव के पास ट्रक का अगला दाहिना टायर अचानक फट गया। इसके बाद उन्होंने ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर पहिया ठीक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जौनपुर की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक ने उनके ट्रक में टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से राकेश सिंह की मौत हो गई। जबकि दूसरे ट्रक का चालक धर्मवीर कुमार निवासी उजुरमऊ, बिंद्रा बाजार, जिला आजमगढ़ घायल हो गया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मौर्य ने बताया कि मृत चालक के परिजनों ने तहरीर दी है।