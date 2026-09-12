जौनपुर: तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव धान के खेत में मिला, सामान खरीदने की बात कहकर घर से निकला था

जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के सपही गांव से तीन दिन पहले लापता लल्लन गौतम (56) का शव शनिवार को सधीरनगंज बाजार के पास धान के खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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सपही गांव निवासी लल्लन गौतम सामान खरीदने के लिए 10 सितंबर को घर से साइकिल से निकले थे। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोग उनकी तलाश शुरू किए लेकिन कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन करने के बाद लल्लन गौतम के पुत्र विजय गौतम ने रामपुर थाने पहुंचकर पिता की गुमशुदगी की तहरीर दी।शनिवार सुबह सधीरनगंज बाजार के पास धान के खेत में पानी के बीच उनका शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।सूचना मिलते ही रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवा कर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।पुलिस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी जांच कर रही है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।