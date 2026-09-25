Jaunpur News: समीक्षा बैठक में जा रहे लिपिक से कार्यवाही रजिस्टर छीना, पन्ने फाड़ने का आरोप

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सिरकोनी। नगर पंचायत कचगांव में बृहस्पतिवार को होने वाली समीक्षा बैठक के लिए कार्यवाही रजिस्टर लेकर जा रहे लिपिक से दो सभासदों सहित चार लोगों ने गाली-गलौज करके रजिस्टर छीन लिया। नगर पंचायत में तैनात लिपिक आसिफ का आरोप है कि आरोपितों ने रजिस्टर के कई पन्ने फाड़ दिए और कुछ पन्नों पर कलम चलाकर उन्हें खराब कर दिया। करीब दो घंटे बाद रजिस्टर वापस किया गया, लेकिन उसमें से कई पन्ने गायब मिले। मामले में लिपिक ने थाने में तहरीर दी है। बताया कि वे सभासद सुनील विश्वकर्मा के साथ कार्यवाही रजिस्टर लेकर समीक्षा बैठक के लिए चेयरमैन फिरोज खान के पास जा रहे थे। थाना प्रभारी कमल नयन दूबे ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।