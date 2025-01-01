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Jaunpur News: कांस्य पदक विजेता रोहित यादव को डीएम ने किया सम्मानित

Mon, 05 Oct 2026 12:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:16 AM IST
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Bronze medal winner Rohit Yadav was honored by the DM
एशियाई खेल-2026 के कांस्य पदक विजेता रोहित यादव और उनके पिता सभाजीत यादव को सम्मानित करते डीएम
जौनपुर। भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने एशियाई खेल-2026 में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। रविवार को जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने मछलीशहर तहसील के अदारी डिभिया गांव निवासी रोहित यादव और उनके पिता सभाजीत यादव को जनसुनवाई कक्ष में अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और पुस्तक भेंटकर सम्मानित किया। डीएम ने रोहित की उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे मिनी स्टेडियमों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर अभ्यास की सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी अशोक सोनकर, एथलेटिक्स कोच कृष्ण यादव, कुश्ती कोच अशोक सोनकर, हैंडबॉल कोच निलेश यादव सहित अन्य प्रशिक्षक मौजूद रहे। वहीं, चांदमारी कॉलोनी स्थित खझड़ी सम्राट सत्य प्रकाश ‘मुन्ना’ के आवास पर भी रोहित का आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कुंवर शेखर गुप्ता, विक्रम गुप्ता, रविकांत जायसवाल, पवन प्रजापति, ऋचा अग्रहरि, अनिता देवी आदि मौजूद रहीं।
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रोहित ने डीएम से साझा की संघर्ष की कहानी
रोहित यादव ने डीएम को बताया कि शुरुआती दौर में संसाधनों का अभाव था। उनके पिता ने गांव में बांस काटकर पहला भाला तैयार किया था। इसी से उन्होंने अभ्यास शुरू किया। साल 2019 में नेशनल कैंप, पटियाला से जुड़ने के बाद उनके खेल कॅरिअर को नई दिशा मिली। निरंतर अभ्यास और मेहनत के दम पर उन्होंने एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल किया। रोहित ने कहा कि यह पदक उनके पिता के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब उनका लक्ष्य 2028 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने भविष्य में जिले और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प जताया।
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