Jaunpur News: सरपत के झुरमुट में मिला शव, आधार कार्ड व पासपोर्ट से हुई पहचान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:11 AM IST
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मुफ्तीगंज। केराकत के खंडहर डगरा के पास सोमवार की सुबह सरपत के झुरमुट में 30 साल का एक युवक का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरने के कारण युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सोमवार की सुबह शौच के लिए गए एक व्यक्ति ने सरपत के झुरमुट में शव पड़ा देखा। उसने इसकी सूचना मुफ्तीगंज पुलिस चौकी को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तलाशी ली। मृतक के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट मिला। दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान राहुल गुप्ता (30) निवासी गौरा बाजार जिला गाजीपुर के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि परिजनों ने बताया कि राहुल रविवार को बांद्रा-गाजीपुर एक्सप्रेस ट्रेन से जौनपुर किसी काम से जा रहा था। आशंका है कि यात्रा के दौरान वह ट्रेन से गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई।
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