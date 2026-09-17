Jaunpur News: सड़क पार कर रहे साइकिल सवार को बाइक ने मारी टक्कर, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:52 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। नारायणडीह गांव निवासी साइकिल दुकानदार की मंगलवार की रात में सड़क पार करने के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। चालक भी पुलिस हिरासत में हैं। प्रयागराज मार्ग सार्वजनिक इंटर कॉलेज के पास जसीर अहमद मंसूरी (70) की साइकिल की दुकान है। मंगलवार की रात में वह सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में जसीर अहमद घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें उपचार के लिए मुंगराबादशाहपुर पीएचसी ले गए। डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई।
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