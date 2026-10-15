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Jaunpur News: मानदेय बढ़ाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विधायक को सौंपा ज्ञापन

Thu, 15 Oct 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:35 AM IST
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Asha workers protested to demand a hike in allowances and handed a memorandum to the MLA
इंदिरा चौक पर मानदेय बढ़ाने के लिए सड़क जाम करती आशाओं को समझाते थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय। संवा
बदलापुर। मानदेय बढ़ाने की मांग के लिए बुधवार को 50 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंदिरा चौक पर सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय के समझाने पर पांच मिनट बाद ही सड़क खाली कर दी। इसके बाद नारेबाजी करते हुए आशा कार्यकर्ता भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र के आवास पहुंचीं और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि अन्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया, लेकिन उन्हें इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने के बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर आशाओं को आश्वस्त किया कि सरकार मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है और जल्द ही इस दिशा में निर्णय होने की उम्मीद है। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि आशाओं ने विरोध में सड़क जाम करने का प्रयास किया था, लेकिन समझाने पर वे मान गईं। इस दौरान यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। प्रदर्शन में अर्चना त्रिगुनाइत, मीना सेन, नीलम शुक्ला, माधुरी तिवारी, पुनीता, ममता, मालती सिंह, पुष्पा और कृष्णा सहित अन्य आशाएं मौजूद रहीं।
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