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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   No entry for heavy vehicles in the city from 10 AM to 11 PM until Dussehra

Jaunpur News: दशहरा तक सुबह 10 से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री

Mon, 12 Oct 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 AM IST
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No entry for heavy vehicles in the city from 10 AM to 11 PM until Dussehra
जौनपुर। शारदीय नवरात्र और दशहरा पर्व पर शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रविवार 11 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 से रात 11 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दौरान पचहटिया, प्रसाद तिराहा, पकड़ी हाईवे अंडरपास, अलीगंज हाईवे तिराहा, जगदीशपुर चौराहा, चांदपुर हाईवे अंडरपास और कुत्तुपुर तिराहे से शहर में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। एसपी डॉ. यशवीर सिंह के आदेश पर यातायात पुलिस ने त्योहार के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम मुक्त और दुर्घटना रहित बनाने के लिए यह कदम उठाया है। प्रतिबंध के दायरे से गैस, डीजल, पेट्रोल और मेडिकल से संबंधित वाहनों को छूट दी गई है। यातायात निरीक्षक मनोज पांडेय ने बताया कि निर्धारित समय में भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है।
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इन सात स्थानों से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
पचहटिया तिराहा
प्रसाद तिराहा
पकड़ी हाईवे अंडरपास
अलीगंज हाईवे तिराहा
जगदीशपुर चौराहा
चांदपुर हाईवे अंडरपास
कुत्तुपुर तिराहा
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