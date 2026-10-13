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जौनपुर: हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल की गोली मारकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप; हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस

Tue, 13 Oct 2026 10:39 AM IST
किशन चौबे संवाद न्यूज एजेंसी, जौनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, जौनपुर Published by: किशन चौबे Updated Tue, 13 Oct 2026 10:39 AM IST
सार

जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के बलईपुर पतिला गांव में मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति ने हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल (30) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हत्या के कारणों और आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

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History sheeter Gulab Pal shot dead in Jaunpur police searching for the assailant
जौनपुर, केराकत, हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल की हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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केराकत थाना क्षेत्र के बलईपुर पतिला गांव में मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति ने हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल (30) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही केराकत के प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

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गोली लगने के बाद अस्पताल भेजा
पुलिस के अनुसार, गुलाब पाल पुत्र पतिराम पाल बलईपुर पतिला गांव का निवासी था। गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की।
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हत्या के कारणों का पता लगा रही पुलिस
गुलाब पाल की हत्या किस वजह से की गई और इसमें कौन शामिल था, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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