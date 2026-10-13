जौनपुर: हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल की गोली मारकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप; हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस

केराकत थाना क्षेत्र के बलईपुर पतिला गांव में मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति ने हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल (30) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही केराकत के प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

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