प्रत्येक गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीम निभाएं अपनी जिम्मेदारी : बीडीओ

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बीडीओ कृष्ण मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह की थीम ‘हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ है। अभियान का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार करना है।उन्होंने प्रत्येक गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीम से अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सीडीपीओ सुनीता मौर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभियान के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। बताया कि पोषण माह के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, ताजा एवं गर्म पका भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, प्रारंभिक बाल विकास एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष पूरे होने जैसे पांच प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गांवों में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने और अभियान की गतिविधियों में अधिक से अधिक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।इस दौरान ब्लॉक परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण से संबंधित स्टॉल भी लगाए। इस अवसर पर प्रभारी एडीओ पंचायत राजेश यादव, मुख्य सेविका ज्ञानती देवी, खुशबू यादव, प्रियंका यादव समेत क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। संवाद