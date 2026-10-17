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डॉ. अब्दुल कलाम के आदर्शों से बनेगा आत्मनिर्भर भारत : दयाशंकर मिश्र

Sat, 17 Oct 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:15 AM IST
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An India self-reliant will be built on Dr. Abdul Kalam's ideals: Dayashankar Mishra
मो.हसन पीजी कालेज में स्टाल का निरीक्षक करते राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दया
जौनपुर। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों को अपनाकर ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। विद्यार्थियों को ज्ञान, अनुशासन और परिश्रम के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। यह बातें प्रदेश सरकार के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने बृहस्पतिवार की शाम मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर ‘उड़ान कलाम मंच’ के तहत आयोजित कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में बतौर मुख्य अतिथि कहीं।
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उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम से भारत को रक्षा एवं मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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