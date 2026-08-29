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Jaunpur News: एडीआरएम ने जौनपुर व शाहगंज रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

Sat, 29 Aug 2026 11:26 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:26 PM IST
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ADRM inspected Jaunpur and Shahganj railway stations
जौनपुर / शाहगंज। एडीआरएम बीके यादव ने शनिवार को जौनपुर व शाहगंज रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ने दोनों स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं और कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मिली खामियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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जौनपुर जंक्शन पर करीब 12 पहुंचे एडीआरएम ने सबसे पहले रनिंग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किचन, पेयजल आदि सुविधाओं की गहनता से जांच की। संबंधित को साफ-सफाई का निर्देश दिए। जिसके बाद बाद उन्होंने स्टेशन भवन का भी निरीक्षण किया। समय के अंदर कार्य पूर्ण करने के लिए संबंधित को निर्देश दिए। डेढ बजे से तीन बजे तक एडीआरएम ने शाहगंज स्टेशन के रनिंग रूम का निरीक्षण कर वहां रेलकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद कैंटीन और गार्ड रूम पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा।
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उन्होंने साफ-सफाई, रखरखाव और कर्मचारियों की सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। टिकट विंडो का भी निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां मिलीं, उन्हें तत्काल दूर कराने के निर्देश संबंधित मातहतों को दिए गए। संवाद
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